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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог выяснили, когда ждать конца конфликта

В условиях непрекращающихся обсуждений о будуще...

poryadovki.ru

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В условиях непрекращающихся обсуждений о будущем Востока Украины, необычные голоса астрологии и мистицизма вносят свежий взгляд на возможное завершение конфликта. Астролог Оксана Гордиенко и шаман Алексей Волос представили свои уникальные прогнозы, основанные на космических и энергетических анализах.

Прогнозы астролога Оксаны Гордиенко

Оксана Гордиенко, известный астролог, анализирует планетарные аспекты для предсказания ключевых событий в мировой политике, которые могут привести к завершению военных действий на Украине. По её словам, зима текущего года станет переломным моментом, когда космические силы оказывают наибольшее влияние на земные процессы, что может привести к значительным переменам.

Видения шамана Алексея Волоса

Шаман Алексей Волос подчеркивает важность изменений в коллективном сознании и энергетике человечества. Он предсказывает, что к осени 2024 года военное противостояние между Россией и Украиной может приблизиться к завершению благодаря мощным энергетическим сдвигам. Эти изменения, по мнению Волоса, будут способствовать мирному разрешению конфликта.

Влияние астрологических и мистических прогнозов на общественное мнение

Эти уникальные прогнозы добавляют новые измерения к дискуссии о будущем Украины, предлагая альтернативные подходы к пониманию и решению одного из самых сложных конфликтов нашего времени. Астрологический и мистический анализ могут вдохновить на новые идеи и стратегии для мирного разрешения, подчеркивая необходимость широкого спектра взглядов в международной политике.

Прогнозы Оксаны Гордиенко и Алексея Волоса приносят важное напоминание о том, что разные точки зрения могут существенно обогатить общественное понимание крупных конфликтов. Предоставляя альтернативный взгляд на возможное развитие событий, они помогают формировать более комплексное восприятие мировой политики и её будущего.

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