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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог рассказали, когда ждать конца конфликта

На фоне текущих глобальных событий многие задаю...

rutube.ru

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На фоне текущих глобальных событий многие задаются вопросом о возможном завершении конфликта между Россией и Украиной. В этом контексте свои прогнозы представили два уникальных эксперта — Оксана Гордиенко и Алексей Волос, чьи подходы к анализу включают как традиционные аналитические методы, так и элементы экстрасенсорики.

Мнение Оксаны Гордиенко

Оксана Гордиенко, известная своими сверхъестественными способностями и заклинаниями духов, выразила уверенность в том, что Россия сможет избежать серьёзного обострения ситуации. Хотя она не исключает возможности отдельных террористических акций, Гордиенко уверена, что к концу 2024 года конфликт начнет утихать. По её словам, уже этой осенью могут произойти значительные перемены, которые приведут к мирным соглашениям при активной поддержке Соединённых Штатов.

Прогноз Алексея Волоса

Шаман Алексей Волос также видит перспективы для мирного урегулирования конфликта. По его мнению, активные боевые действия на Украине прекратятся уже к осени, а дипломатические переговоры приведут к решению, выгодному для России. Волос также отметил, что его экстрасенсорные способности могут сыграть важную роль в предотвращении террористических угроз внутри России.

Важность мирного урегулирования

Оба эксперта подчеркивают, что мирное решение конфликта является ключевым фактором для достижения долгосрочной стабильности в регионе. Они уверены, что успешная дипломатия и международная поддержка будут играть решающую роль в этом процессе. По их мнению, мирное урегулирование не только завершит конфликт, но и заложит основу для будущего сотрудничества и процветания.

Взгляды Оксаны Гордиенко и Алексея Волоса на будущее конфликта между Россией и Украиной подчёркивают важность дипломатических усилий и международной поддержки в достижении мира. Независимо от выбранных путей, стремление к мирному разрешению остаётся главным приоритетом для всех сторон, заинтересованных в стабильности и развитии региона.

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