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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог раскрыли правду, когда ждать конца конфликта

В свете продолжающегося напряжения в Украине, о...

flectone.ru

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В свете продолжающегося напряжения в Украине, обращение к нетрадиционным источникам прогнозирования становится все более популярным.

Оксана Гордиенко и Алексей Волос, эксперты в области эзотерики и шаманизма, предоставляют свои уникальные предсказания относительно будущего этого конфликта, привлекая внимание как общественности, так и специалистов.

Оксана Гордиенко, известная своими способностями в области предсказаний, утверждает, что мирный процесс в Украине начнет набирать силу уже в октябре следующего года, а к декабрю 2024 года конфликт достигнет своего разрешения. Она также предвидит, что, несмотря на отсутствие военных действий на территории России, будут предприняты попытки терактов, которые успешно предотвратят местные спецслужбы. Гордиенко также отмечает, что продолжающаяся поддержка Украины со стороны США способствует началу мирных переговоров к концу года.

Алексей Волос, шаман с глубокими познаниями в мистических традициях, считает, что конфликт завершится еще раньше — к началу осени 2024 года. Он предсказывает, что несмотря на возможные незначительные столкновения, основные боевые действия прекратятся, приведя к мирному разрешению на условиях, выгодных для России. Волос подчеркивает роль дипломатических усилий в достижении этого соглашения.

Оба эксперта также акцентируют внимание на влиянии глобальных изменений, особенно на Ближнем Востоке, которые могут сыграть ключевую роль в развитии и исходе украинского кризиса. Эти изменения могут как ускорить мирный процесс, так и задержать его, в зависимости от того, как будут разворачиваться международные отношения.

Инсайты Оксаны Гордиенко и Алексея Волоса представляют собой не только альтернативный взгляд на текущую ситуацию, но и подчеркивают потенциал нетрадиционных методов в прогнозировании и разрешении международных конфликтов. В условиях, когда стандартные подходы часто оказываются неэффективными, эти прогнозы могут предложить новые направления для размышлений и действий в поисках мира и стабильности.

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