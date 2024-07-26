В мире предсказаний и шаманизма также звучат голоса о будущем восточноевропейских событий.

Оксана Гордиенко и Алексей Волос, известные эксперты в области экстрасенсорики, поделились своими взглядами на развитие ситуации в России и на Украине. Их прогнозы, хоть и различаются, предвещают потенциал мирного разрешения текущих напряженностей.

Оксана Гордиенко уверена, что Россия сможет избежать масштабных военных действий, однако столкнется с серьезной угрозой террористических актов в обозримом будущем. По её словам, специальная военная операция на Украине завершится к концу 2024 года, а первые признаки улучшения ситуации должны проявиться уже в октябре текущего года. Гордиенко также отмечает, что поддержка Украины со стороны США продолжится, что, по её мнению, ускорит процесс подписания мирных соглашений.

Алексей Волос делится мнением о завершении активной фазы конфликта к началу осени 2024 года. Он предсказывает, что конфликт урегулируется на условиях, которые окажутся выгодными для России, благодаря политическим и дипломатическим компромиссам. Волос выразил уверенность в том, что благодаря усилиям людей с экстрасенсорными способностями, крупные террористические атаки в России будут успешно предотвращены.

Прогнозы Гордиенко и Волоса, несмотря на их сверхъестественную природу, предлагают надежду на мирное разрешение длительного конфликта. Эти предсказания могут предоставить альтернативный взгляд на возможные сценарии развития событий, призывая к миру и диалогу между странами.