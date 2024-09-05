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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог предрекли, когда ждать конца конфликта стран

Шаман-мистик и экстрасенс озвучили свою прогноз...

culture.ru

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Оксана Гордиенко, известная предсказательница, утверждает, что масштабный военный конфликт в России не начнется, однако возможны отдельные террористические акты.

По ее прогнозам, СВО на Украине завершится к декабрю 2024 года. Первые признаки улучшения ситуации ожидаются уже этой осенью. Соединенные Штаты, по ее словам, будут продолжать оказывать военную помощь Украине, но к концу года стороны подпишут соглашение о прекращении боевых действий.

Несмотря на этот оптимистичный прогноз, Гордиенко предупреждает о возможных попытках террористических актов, которые, по ее словам, могут произойти весной и осенью. Она утверждает, что все такие попытки будут своевременно предотвращены.

Другой взгляд на ситуацию:

Алексей Волос, шаман и мистик, делает предположение, что Спецвоенная операция завершится даже раньше предсказанного срока — осенью текущего года. По его мнению, конфликт будет разрешен мирным путем через переговоры и договоренности, что окажется выгодно для российского государства.

Разные прогнозы, один вызов:

Эти предсказания отражают разные точки зрения на развитие ситуации, но все они подчеркивают необходимость мирного решения конфликта и призывают к предотвращению террористических актов.

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