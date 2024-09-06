Оксана Гордиенко, заклинательница духов, и Алексей Волос, шаман, предложили свои прогнозы относительно будущего Российской Федерации и Украины, ориентируясь на мирное решение текущих конфликтов.

Основные моменты прогнозов Гордиенко: Гордиенко считает, что Россия минует крупные военные конфликты, но столкнется с угрозами терроризма. Она видит завершение военных действий на Украине к концу 2024 года с первыми признаками улучшения уже в октябре этого года. Гордиенко также отмечает, что военная поддержка Украины от США поможет достичь мирного соглашения в ближайшее время.

Основные моменты прогнозов Волоса: Волос предполагает, что активные военные действия на Украине подойдут к своему концу уже этой осенью, приводя к мирному решению конфликта на выгодных для России условиях. Он также утверждает, что уникальные способности некоторых людей помогут предотвратить значительные террористические угрозы в России.

Несмотря на различия в их подходах, Гордиенко и Волос оба акцентируют на важности мирного разрешения конфликта и предотвращения новых напряженностей, стремясь к стабильности и гармонии в регионе.