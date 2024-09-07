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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог предрекли, когда будет конец конфликта

Шаман-мистик и заклинательница духов озвучили с...

culture.ru

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Оксана Гордиенко, известная предсказательница, делится своими видениями о будущем, утверждая, что крупномасштабной войны в Российской Федерации не произойдет, но возможны попытки терактов. Спецоперация на Украине, по её словам, завершится в декабре 2024 года, с началом улучшений уже в октябре того же года.

Прогнозы по России и Украине

Гордиенко уверяет, что военные действия на Украине закончатся к декабрю 2024 года, с последующим подписанием мирных договоров. Она также предсказывает, что попытки терактов на территории России увеличатся, но подчеркивает, что все они будут успешно предотвращены. Помимо этого, она видит продолжение помощи США Украине в вооружении.

Взгляды другого шамана

Алексей Волос, шаман и мистик, также предсказывает, что главные события на Украине завершатся к осени текущего года. Он предвидит, что конфликт разрешится через компромиссы и договоренности, выгодные для России. Волос подчеркивает, что ситуация на Ближнем Востоке окажет значительное влияние на развитие украинского конфликта и мировое перераспределение влияния.

Эти прогнозы и предсказания отражают мнения двух различных экспертов в области предсказаний, предоставляя разнообразные взгляды на будущее России и Украины на фоне текущих мировых событий.

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