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«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог-нумеролог предрекли, когда ждать конца конфликта

Оксана Гордиенко, известная предсказательница, ...

laminarts.ru

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Оксана Гордиенко, известная предсказательница, и шаман-мистик Алексей Волос высказали свои прогнозы относительно текущих и будущих событий, касающихся Специальной военной операции на Украине и возможной угрозы терактов на территории Российской Федерации.

Завершение Спецоперации: различные взгляды

По словам Гордиенко, ожидается, что Специальная военная операция завершится к декабрю 2024 года. Предсказательница утверждает, что уже осенью текущего года начнутся первые улучшения ситуации. В своих прогнозах она также отметила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, включая поставки оружия, но к концу года ожидается подписание соглашения о прекращении боевых действий.

В контрасте с этим, Алексей Волос предсказывает более раннее завершение военных действий, к началу осени 2024 года. По его мнению, конфликт завершится мирными переговорами, которые приведут к договоренностям на выгодных условиях для России.

Риск терактов в России

Не менее важной является тема безопасности внутри самой Российской Федерации. Гордиенко предостерегает о возможных попытках терактов, которые, по её словам, могут произойти весной, а также в сентябре и октябре. Однако она уверена, что эти попытки будут предотвращены.

Оценка ситуации и влияние на общественное мнение

Прогнозы такого рода вносят значительный вклад в общественное мнение, особенно в контексте текущих международных напряженностей и внутренней политики. Предсказания о завершении конфликта и угрозах безопасности заставляют общество и власти обращать внимание на стратегии безопасности и международные отношения.

Подобные высказывания аналитиков и предсказателей часто становятся предметом внимания не только прессы, но и широкой публики, поскольку они предлагают различные сценарии развития событий, влияющих на мировую и внутригосударственную политическую ситуацию.

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