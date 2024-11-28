Данный популярный овощ подорожал почти в два раза: закупаться уже поздно

С началом 2024 года стоимость картофеля в России увеличилась на 70%, а по сравнению с предыдущим годом цены выросли в два раза.

Эксперты связывают этот тренд с рядом экономических и климатических факторов, включая уменьшение объёма импорта и изменения в аграрном секторе страны.

Основные причины роста цен

1. Снижение импорта: основным фактором, повлиявшим на рост цен, стало значительное уменьшение поставок картофеля из Египта. Прошлогодний неурожай в Европе заставил египетских экспортёров переориентировать свой товар на европейский рынок, где цены оказались выше. Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза России, подтвердил, что поставки картофеля из Египта на крупные оптовые рынки в России сократились более чем в три раза.

2. Проблемы с хранением: вторая значимая проблема — недостаточное качество хранения внутреннего урожая. Многие российские склады не оснащены современным оборудованием, что ведёт к потере товарного вида картофеля к весне и, как следствие, к увеличению цен на оставшийся качественный продукт.

Экономические последствия

Влияние на потребителей: повышение цен на картофель непосредственно затрагивает бюджеты российских семей. Кроме того, картофель является одним из основных продуктов питания в стране, и рост его стоимости может привести к увеличению цен на другие товары и услуги.

Нагрузка на производителей: фермеры, которые сталкиваются с необходимостью улучшения условий хранения продукции, вынуждены инвестировать в дорогостоящее оборудование. Это, в свою очередь, может привести к увеличению оптовых цен, чтобы покрыть новые капитальные вложения.

Перспективы рынка

Снижение цен может наступить с появлением нового урожая в августе, когда на рынок начнут поступать картофель из центральных регионов России. Однако до этого времени цены остаются высокими, особенно на фоне уменьшения импорта и увеличения затрат на хранение.

Взгляд в будущее

Для стабилизации ситуации на рынке и предотвращения подобных скачков в будущем необходимо развивать аграрную инфраструктуру и поддерживать местных производителей. В частности, государственная поддержка в виде субсидий на обновление и строительство современных складских помещений может помочь удержать цены на приемлемом уровне.

Резкий рост цен на картофель подчёркивает не только важность этого продукта для российской экономики, но и необходимость стратегического планирования в аграрном секторе страны для обеспечения его стабильности в долгосрочной перспективе.

