Секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть, раскрыли неожиданный прогноз окончания спецоперации на Украине

Бои на Украине будут длиться не только весь 2023 год, но и далеко после него. Такая информация содержится в документах Пентагона, которые попали в свободный доступ в Сеть и вызвали большой переполох в мире.

Как сообщает Reuters, прогнозы аналитиков военного ведомства США единодушны - СВО - это надолго, и говорить об окончании конфликта дипломатическим или военным путем не приходится.

Пентагон в документах с грифом "совершенно секретно" публикует аналитические отчеты с вероятными сценариями украинского конфликта. Так, эксперты считают, что бои со стороны ВС РФ зайдут в тупик в этом году, и обе армии - России и Украины - демонстрируют умеренные показатели устойчивости. На практике это значит, что противостояние может быть еще очень и очень долгим.

