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Дадут по 1,5 млн рублей: в регионах увеличили выплаты за контракт на СВО

В ряде регионов России объявлены привлекательные стимулы для тех, кто желает служить в рамках Специальной военной операции.

informing.ru

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В ряде регионов России объявлены привлекательные стимулы для тех, кто желает служить в рамках Специальной военной операции.

Рустам Минниханов, Раис Татарстана, на официальной встрече с органами власти сообщил о значительном увеличении разовых выплат для новых контрактников. По его словам, сумма может достигать 1,5 млн рублей, включая 1,05 млн от республики, 195 тысяч от Минобороны России и до 300 тысяч от местных администраций. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо заключить контракт до 31 июля 2024 года, сообщает «Реальное время».

Эта программа доступна не только для жителей Татарстана, но и для лиц из других регионов страны и иностранных граждан. Участникам обеспечивается помощь в переезде и оформлении документов, включая ИНН и гражданство РФ. Новым контрактникам гарантируются жилье и питание во время подписания контракта и прохождения медосмотра, а весь процесс может занять от нескольких часов до двух дней.

Минниханов особо подчеркнул важность государственной поддержки для военнослужащих, гарантируя, что они могут быть спокойны за благосостояние своих семей. Поддержка охватывает не только военных, но и их семьи, с полным обеспечением всем необходимым для службы, что исключает дополнительные траты.

В дополнение к финансовым выплатам, контрактникам и их семьям предоставляются все соответствующие льготы и меры поддержки, установленные законодательством. Компании, где работают контрактники, обязаны сохранять за ними рабочие места и продолжать выплату зарплат, обеспечивая таким образом дополнительную стабильность и защиту.

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