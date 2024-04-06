Новости России
· Алина Алмакаева

Дадут каждому: всем Ветеранам труда положена эта прибавка в 2024 году

Дадут каждому: всем Ветеранам труда положена эта прибавка в 2024 году

РИА

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Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на дополнительные выплаты и льготы.

Это включает ежемесячные денежные выплаты, скидки на оплату жилья, коммунальных услуг, связи, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения. Статус "ветеран труда" определяется законодательством каждого региона, и для его получения необходимо обращаться в органы социальной защиты с соответствующими документами.

Статус ветерана труда присваивается людям, имеющим заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями СССР или России, почетные звания, награды президента России или ведомственные знаки отличия за длительный трудовой стаж (не менее 15 лет) в определенной сфере деятельности. Общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

При получении статуса ветерана труда на региональном уровне, льготы действуют только в этом регионе и теряются при переезде. Федеральные льготники имеют право на привилегии по всей стране. Виды поддержки, включая налоговые льготы, льготы по жилью, транспорту и медицине, а также различные выплаты, устанавливаются местными властями.

Для получения статуса ветерана труда на региональном уровне учитываются различные критерии, такие как признание губернатора, определенный трудовой стаж, возраст, награждение от местных властей и опыт работы в конкретной области. При переезде из одного региона в другой человек лишается привилегий, если его статус присвоен только в одном регионе.

Льготы для ветеранов труда включают разнообразные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Для их получения необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимыми документами, подтверждающими статус ветерана труда.

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