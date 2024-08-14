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Дачников призывают срубить малину полностью

Ремонтантная малина стремительно завоевывает с...

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Ремонтантная малина стремительно завоевывает сердца садоводов, и это неудивительно! Ведь она радует крупными, как с картинки, ягодами с августа и до самых заморозков. Но чтобы собирать по-настоящему впечатляющие урожаи, важно знать несколько секретов ухода за этой капризной красавицей.

Главное отличие ремонтантной малины от обычной — в цикле развития побегов. Если обычная малина плодоносит на побегах прошлого года, то ремонтантная дает урожай на тех ветвях, что выросли в текущем сезоне. Именно поэтому осенью или весной необходимо проводить радикальную обрезку, удаляя всю надземную часть куста под корень. Не жалейте старые побеги, они уже отслужили свое!

Весной из корней появятся новые побеги, которые быстро наберут силу и уже к осени порадуют вас обильным урожаем. Кстати, любителям малинового лакомства будет приятно узнать: ягоды ремонтантной малины не поражаются малинным жуком, так как период его активности приходится на начало лета.

Чтобы кусты не расходовали силы впустую, важно регулярно удалять появляющуюся корневую поросль. Эти молодые побеги все равно не успеют дать ягоды, а вот "отобрать" питательные вещества у плодоносящих ветвей вполне способны.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете наслаждаться вкусом крупной, ароматной малины до самых холодов.

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