Дачников призывают срубить малину под самый корень и сжечь ее

Малина, способная радовать ароматными ягодами с августа и до самых заморозков, – мечта любого садовода. Именно такой щедростью славится ремонтантная малина, стремительно завоевывающая популярность.

Её крупные, в 1,5-2 раза превосходящие обычные сорта, ягоды – весомый аргумент в пользу выбора этого вида. При должном уходе ремонтантная малина способна подарить два урожая: летний и осенний, более обильный и продолжительный.

Секреты обильного урожая ремонтантной малины

Уникальный цикл роста: главная особенность ремонтантной малины – однолетний цикл развития побегов. Ягоды формируются на ветвях текущего года, а в следующем сезоне эти побеги уже не плодоносят. В отличие от традиционных сортов, у которых плодоношение происходит на прошлогодних побегах.

Искусство обрезки: для стимуляции роста новых побегов и поддержания здоровья куста поздней осенью или ранней весной все надземные части растения срезают до уровня почвы. Удаленные ветви необходимо уничтожить, так как они утратили свою плодоносность.

От побегов к ягодам: с приходом весны из корней начинается активный рост новых побегов, которые к осени превратятся в ветви, усыпанные крупными ягодами. Важный бонус такого плодоношения – отсутствие вреда от малинного жука, который к моменту созревания ягод уже уходит на зимовку.

Борьба с загущением: регулярное удаление молодой поросли в течение летнего сезона предотвращает загущение куста и способствует рациональному распределению питательных веществ, что позволяет растению направить все силы на развитие плодоносящих побегов.

Выращивание ремонтантной малины, несомненно, требует внимания и заботы, но щедрый урожай великолепных ягод с лихвой окупает все усилия. Соблюдение несложных правил ухода – залог успеха в выращивании этого замечательного вида малины.