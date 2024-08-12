Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь полностью

Ремонтантная  малина  набирает  все  большую  п...

Подписаться в Telegram

Ремонтантная малина набирает все большую популярность среди садоводов, и это неудивительно! Ведь она радует крупными, сладкими ягодами с конца лета и до самых заморозков. Но чтобы собрать по-настоящему впечатляющий урожай, важно знать некоторые секреты ухода за этой культурой.

Однолетние побеги – залог успеха:

Главное отличие ремонтантной малины от обычной – однолетний цикл развития побегов. Это значит, что плодоносят только те ветки, которые выросли в текущем году. И именно на этой особенности строится весь уход.

Осенняя стрижка для будущего урожая:

После плодоношения, поздней осенью или ранней весной, всю надземную часть ремонтантной малины необходимо срезать под корень. Не жалейте побеги, ведь на следующий год они уже не дадут ягод. А вот освободившееся место займут новые, молодые и сильные ветки.

Борьба с загущением – залог крупных ягод:

Чтобы куст не тратил силы на лишнюю зелень, важно регулярно удалять молодую поросль. Так вы обеспечите хорошую вентиляцию и поступление питательных веществ к плодоносящим побегам.

Бонус: ремонтантная малина практически не поражается малинным жуком, так как ее плоды созревают уже после того, как этот вредитель уходит на зимовку.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

сколько стоит вызвать поморить тараканов

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Интересное в Казани

3 дня назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

шлифовка головки блока цилиндров цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин инициировал проверку после падения ребенка с качелей

Новости Татарстана

день назад

Яйца снизились в стоимости на 3,3%
Новости Казани
5 часов назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Казани

3 часа назад

Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит ...
Новости Казани
2 часа назад

На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»

Новости Казани

6 часов назад

3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Новости Татарстана

8 часов назад

Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ

Новости Татарстана

день назад

Стратегия поддержки семей для устойчивого развития общества
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
На освещение и светофор для трасс РТ выделят 24...
Новости Татарстана
8 часов назад

На освещение и светофор для трасс РТ выделят 24,9 млн рублей