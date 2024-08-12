Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь полностью

Ремонтантная малина набирает все большую популярность среди садоводов, и это неудивительно! Ведь она радует крупными, сладкими ягодами с конца лета и до самых заморозков. Но чтобы собрать по-настоящему впечатляющий урожай, важно знать некоторые секреты ухода за этой культурой.

Однолетние побеги – залог успеха:

Главное отличие ремонтантной малины от обычной – однолетний цикл развития побегов. Это значит, что плодоносят только те ветки, которые выросли в текущем году. И именно на этой особенности строится весь уход.

Осенняя стрижка для будущего урожая:

После плодоношения, поздней осенью или ранней весной, всю надземную часть ремонтантной малины необходимо срезать под корень. Не жалейте побеги, ведь на следующий год они уже не дадут ягод. А вот освободившееся место займут новые, молодые и сильные ветки.

Борьба с загущением – залог крупных ягод:

Чтобы куст не тратил силы на лишнюю зелень, важно регулярно удалять молодую поросль. Так вы обеспечите хорошую вентиляцию и поступление питательных веществ к плодоносящим побегам.

Бонус: ремонтантная малина практически не поражается малинным жуком, так как ее плоды созревают уже после того, как этот вредитель уходит на зимовку.