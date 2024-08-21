Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь ее в костре

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Ремонтантная малина становится все более востре...

dovsp.ru

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Ремонтантная малина становится все более востребованной среди садоводов из-за своей необычной способности приносить плоды с конца лета до первых морозов, а также из-за размеров ягод, которые могут превышать стандартные в 1,5-2 раза. При надлежащем уходе этот сорт может обеспечить два урожая в год: летний и осенний.

Как правильно ухаживать за ремонтантной малиной для обильного урожая

Особенности роста: У ремонтантной малины однолетний цикл развития побегов. Ягоды формируются на тех ветвях, которые выросли в текущем сезоне, и в следующем году эти же побеги не дадут урожая. Это отличает её от классических сортов, которые плодоносят на побегах прошлого года.

Обрезка: В конце осени или ранней весной необходимо обрезать всю надземную часть растения до уровня земли. Удаленные ветви следует сжигать, поскольку они больше не принесут плодов.

Рост и плодоношение: С приходом весны из корней начнут развиваться новые побеги, которые к осени будут обильно усыпаны крупными ягодами. Эти плоды останутся неповрежденными малинным жуком, так как на момент завязывания плодов насекомое уже уйдет на зимний покой.

Контроль поросли: Чтобы избежать загущенности куста и не истощать питательные вещества, важно регулярно удалять молодую поросль в течение лета. Это позволит растению сохранить силы и направить их на развитие плодоносящих побегов.

Ремонтантная малина требует внимательного ухода, но благодаря своим замечательным характеристикам она способна доставить садоводам радость от процесса и богатый урожай вкусных и крупных ягод. Следование простым правилам ухода поможет вам добиться успеха в выращивании этого великолепного сорта малины.

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