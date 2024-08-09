Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь её

Среди садоводов-любителей набирает популярность ремонтантная малина, вид, который способен плодоносить с конца лета до первых заморозков, поражая крупными ягодами. Её уникальность заключается в возможности давать два урожая в год, что делает её особенно ценной для тех, кто стремится максимально использовать свой сад.

Основные отличия ремонтантной малины

Ремонтантная малина отличается от традиционных сортов тем, что её плоды формируются на побегах текущего года. В отличие от обычной малины, которая плодоносит на прошлогодних ветках, ремонтантные сорта дают урожай на новых побегах каждый сезон. Это обуславливает необходимость особого подхода к обрезке и уходу.

Ключевые советы по уходу за ремонтантной малиной

Обрезка: Осенью или ранней весной следует проводить обрезку всей надземной части куста, оставляя лишь небольшие «пеньки». Это стимулирует рост новых побегов, на которых в следующем сезоне и будут формироваться ягоды. Удаление поросли: Чтобы избежать загущения малинника и обеспечить достаточное питание для плодоносящих веток, регулярно удаляйте молодую поросль в течение лета. Это помогает предотвратить истощение растения и способствует более обильному урожаю. Защита от вредителей: Преимущество ремонтантной малины в том, что она менее подвержена атакам малинного жука, так как период плодоношения не совпадает с активностью вредителя. Однако все равно стоит внимательно следить за состоянием растений и при необходимости принимать меры по защите.

Преимущества выращивания ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины обладают несколькими важными преимуществами:

Длительный период плодоношения: Вы можете наслаждаться свежими ягодами в течение длительного времени, что особенно ценно в регионах с коротким летом.

Урожайность: При правильном уходе кусты обильно плодоносят, давая урожай, который можно использовать как для свежего потребления, так и для заготовок.

Устойчивость к болезням: Большинство ремонтантных сортов обладают повышенной устойчивостью к заболеваниям, что уменьшает необходимость в химической обработке.

Выращивание ремонтантной малины — это отличный способ максимизировать продуктивность вашего сада. Следуя простым правилам ухода и обеспечивая кусты необходимыми условиями, вы сможете год за годом получать богатые урожаи вкусных и полезных ягод. Это не только приятное, но и выгодное хобби, способное принести радость и пользу всей семье.