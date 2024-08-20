Дачников призывают срубить малину под корень и бросить ее в костёр

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Ремонтантная малина, отличающаяся возможностью ...

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Ремонтантная малина, отличающаяся возможностью плодоносить с конца лета до первых заморозков, становится все более популярной среди садоводов.

Этот сорт малины не только обеспечивает урожай крупных ягод, которые в 1,5-2 раза больше стандартных, но и может давать два урожая в год: летом и осенью.

Основные принципы ухода за ремонтантной малиной:

  • Цикл развития: Особенностью ремонтантной малины является ее способность формировать плоды на побегах текущего года. Поэтому важно понимать, что после урожая побеги больше не плодоносят и должны быть удалены.
  • Осенняя и весенняя обрезка: Ремонтантную малину необходимо обрезать, удаляя все надземные части растения до уровня земли. Это стимулирует рост новых побегов на следующий год. Оптимальное время для обрезки — после заморозков или ранней весной перед началом вегетации.
  • Предотвращение заболеваний: Важно удалять и уничтожать все старые ветки, чтобы избежать распространения болезней и вредителей.
  • Управление порослью: Регулярное удаление ненужной молодой поросли поможет предотвратить излишнее истощение куста и поддержит здоровый рост плодоносящих побегов.

Рекомендации по улучшению урожайности:

  • Защита от малинного жука: Применение агротехнических методов, таких как мульчирование и использование инсектицидов в начале сезона, поможет защитить растения от вредителей.
  • Подкормка: Регулярное внесение комплексных удобрений, особенно содержащих азот в начале вегетационного периода и калий с фосфором во время формирования плодов, способствует лучшему росту и богатому урожаю.
  • Полив: Обильный и регулярный полив особенно важен в периоды засухи и во время образования плодов для поддержания оптимального уровня влажности почвы.
  • Микроклимат: Создание благоприятного микроклимата, защита растений от ветров и сквозняков улучшат их вегетацию и помогут избежать многих болезней.

Ремонтантная малина требует тщательного ухода, но благодаря этим методикам каждый садовод может значительно улучшить качество и количество своего урожая, наслаждаясь вкусными и крупными ягодами более длительное время.

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