Дачников хотят заставить срубить малину под корень и сжечь её

Ремонтантная малина завоевывает все больше сердец садоводов, и это не удивительно. Ведь она способна радовать крупными, сладкими ягодами с августа и до самых заморозков. Но чтобы получить действительно впечатляющий урожай, важно знать несколько секретов ухода за этой культурой.

Главное отличие ремонтантной малины – однолетний цикл развития побегов.

Это значит, что:

1. Плодоносят только молодые побеги, выросшие в текущем году.

2. Осенью или весной необходимо полностью обрезать всю надземную часть куста, оставляя пеньки высотой 3-5 см. Обрезанные ветви сжигают.

3. Не нужно беспокоиться о малинном жуке: к моменту созревания ягод он уже уходит на зимовку.

4. Важно регулярно прореживать молодую поросль, чтобы кусты не тратили силы на лишнюю зелень в ущерб урожаю.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете наслаждаться обилием крупной, ароматной малины до самой осени!