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Дачники в ярости: уже с 1 июня на участках начнут сносить заборы

Некрасивый забор соседа: терпеть или бороться?

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Некрасивый забор соседа: терпеть или бороться?

"Мой сосед поставил уродливый забор! Можно ли его обязать привести ограждение в порядок?" И, увы, ответ не всегда утешителен.

Закон, регламентируя строительство заборов (высоту, материалы, расстояние до границ участков), умалчивает об эстетической стороне вопроса. То, что кажется вам безобразным, сосед может считать верхом совершенства.

Что делать в такой ситуации?

1. Мирное урегулирование:

Поговорите с соседом, объясните, чем вас не устраивает его забор. Возможно, он и не догадывается о вашем недовольстве.
Предложите компромисс: совместную замену, окраску, декорирование ограждения.
Заключите письменное соглашение, зафиксировав все детали договорённостей (объём работ, материалы, расходы, сроки).

2. Действия на своей территории:

Если договориться не удалось, вы можете самостоятельно заменить участок забора на своей стороне, соблюдая строительные нормы.

3. Обращение в суд:

Это крайняя мера, к которой стоит прибегать, только если забор соседа нарушает ваши права (например, затеняет участок сверх нормы или препятствует доступу к вашему дому). Вам потребуются доказательства нарушений.

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