Дачники покраснели от ярости: уже на этой неделе на участках начнут сносить заборы

Как улучшить внешний вид забора соседа в соответствии с законом

Когда уродливый забор на соседнем участке портит общий вид вашего имущества, возникает вопрос: как заставить владельца привести его в порядок согласно закону? Юрист по земельным вопросам Сергей Коломийцев объясняет, что законодательство, к сожалению, не регулирует внешний вид заборов. Нормы о высоте, материалах и расстоянии от границы действуют, но эстетика не учитывается.

Что делать, если вам не нравится облик соседского ограждения? Сначала попытайтесь договориться мирно. Поговорите с соседом, объясните свои претензии и предложите варианты решения, например, совместную замену или окраску забора.

Если вы готовы финансово внести свой вклад, заключите письменное соглашение о реконструкции. Укажите, кто и что будет делать, какие материалы использовать, кто оплачивает и какие сроки установлены.

Если сосед не согласен, вы можете заменить часть ограждения на своей территории, соблюдая правила строительства. В крайнем случае и при необходимости обратитесь в суд, доказав нормативные нарушения и угрозы вашему имуществу.

Хоть и закон не требует изменения эстетики забора соседей, можно предпринять шаги для улучшения ситуации в рамках закона.