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«Да, мужчины получают повестки»: юрист ответил, стоит ли ждать новой волны мобилизации в России

«Да, мужчины получают повестки»: юрист ответил, стоит ли ждать новой волны мобилизации в России

Пресс-служба ВВО

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На просторах Интернета в социальных сетях и через сайты некоторых СМИ все чаще в последнее время люди обсуждают вопрос о новой волне мобилизации: будет ли она объявлена повторно, так как Специальная военная операция на Украине еще не завершилась.

Виль Тухватуллин, юрист и правозащитник, прокомментировал вышеназванные обсуждения и дал ответ на один из самых актуальных вопросов на данный момент, о чем рассказал новостной информационный портал “ЦАРЬГРАД”.

СОгласно заявлению правозащитника, гражданам России бессмысленно переживать о возможной новой мобилизации, так как предпосылок для ее объявления нет.

Также Виль Тухватуллин добавил, что осенний призыв на службу в армии, в ходе которого российские военнообязанные получают повестки - это стандартная законная процедура, которая проходит каждый год.

Напомним, осенний призыв на военную службу начался с 1 октября 2023 года и будет продолжаться до 31 декабря 2023 года.

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