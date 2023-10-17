«Да, мужчины получают повестки»: юрист ответил, стоит ли ждать новой волны мобилизации

В последнее время в сети Интернет и во многих средствах массовых информаций не теряет актуальности вопрос о мобилизации. А именно: будет ли объявлена всероссийская мобилизация осенью текущего года в связи с действующей СВО на Украине.

Правозащитник и юрист Виль Тухватуллин прокомментировал и дал ответ интересующие граждан России подобные вопросы, сообщает информационный портал “ЦАРЬГРАД”.



По словам юриста, населению Российской Федерации не стоит волноваться относительно новой волны мобилизации: ее не будет.

Безусловно, военнообязанные граждане России получают повестки в военкомат в ходе осеннего призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Но это является стандартным ежегодным процессом, который проходит по закону без каких-либо нововведений, объяснил Виль Тухватуллин.

Правозащитник добавил, что на данный момент не существует причин для новой волны всеобщей мобилизации.