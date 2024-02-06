Да хоть в Сочи едьте! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

Для граждан, перешагнувших порог 70 лет, предоставляются разнообразные льготы в различных регионах. Сюда входят скидки на коммунальные услуги и проведение капитального ремонта. Кроме того, пенсионеры имеют возможность воспользоваться более низкими налоговыми ставками на недвижимость, автотранспорт и земельные участки, а также бесплатные медикаменты и проезд в общественном транспорте.

После достижения 80 лет, пенсионерам автоматически начисляется повышенная надбавка к пенсии в размере 100% от установленной фиксированной выплаты. Они также освобождаются от оплаты капитального ремонта и имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг и проезда до медицинских учреждений, где они получают лечение. Кроме того, лицам старше 80 лет предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение дважды в год и компенсация за уходом.

В столице России, Москве, путевку и оплату проезда до санатория могут получить неработающие пенсионеры и предпенсионеры – женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Симметрично, в Республике Татарстан льготную путевку могут получить все предпенсионеры и пенсионеры, получающие пенсию или с низким доходом, при наличии соответствующих медицинских показаний, сообщает ngnovoros.