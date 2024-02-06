Новости России
· Ульяна Сенько

Да хоть в Сочи едьте! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

Да хоть в Сочи едьте! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

vk.com

Подписаться в Telegram

Для граждан, перешагнувших порог 70 лет, предоставляются разнообразные льготы в различных регионах. Сюда входят скидки на коммунальные услуги и проведение капитального ремонта. Кроме того, пенсионеры имеют возможность воспользоваться более низкими налоговыми ставками на недвижимость, автотранспорт и земельные участки, а также бесплатные медикаменты и проезд в общественном транспорте.

После достижения 80 лет, пенсионерам автоматически начисляется повышенная надбавка к пенсии в размере 100% от установленной фиксированной выплаты. Они также освобождаются от оплаты капитального ремонта и имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг и проезда до медицинских учреждений, где они получают лечение. Кроме того, лицам старше 80 лет предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение дважды в год и компенсация за уходом.

В столице России, Москве, путевку и оплату проезда до санатория могут получить неработающие пенсионеры и предпенсионеры – женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Симметрично, в Республике Татарстан льготную путевку могут получить все предпенсионеры и пенсионеры, получающие пенсию или с низким доходом, при наличии соответствующих медицинских показаний, сообщает ngnovoros.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

уничтожение тараканов в ресторане

Новости Татарстана

13 часов назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

свайно-винтовой фундамент цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

17 часов назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

11 часов назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане
Лонгриды
18 часов назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани задержали пьяного таксиста

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета

Новости Татарстана

10 часов назад

Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане вновь предупредили о снегопаде и сильной метели
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
6 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

11 часов назад

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО

Новости Татарстана

11 часов назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей