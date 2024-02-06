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Да хоть в Крым! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

Да хоть в Крым! Пенсионерам два раза в год полагается бесплатная поездка на курорт

stranabolgariya.ru

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Всем известно, что Российская Федерация предоставляет различные льготы для пожилых граждан, возраст которых равен 70-ти и выше годам. Данные поощрения включают в себя скидки на ЖКХ, пониженные налоги, бесплатные проезд в общественном транспорте и лекарства.

Также те пенсионеры, которые отметили 80 лет, получают стопроцентную надбавку к пенсии, не платят за капремонт, получают льготы от медучреждений и в общественном транспорте. Вместе с тем граждане России старше 80-ти лет имеют право на безвозмездное посещение курортных лечебных санаториев два раза в год.

В столице Российской Федерации Москве право на бесплатную поезду в санаторий имеют мужчины и женщины, которые не трудоустроены, от 60 и 55 лет соответственно. В Республике Татарстан такую льготу могут получить неработающие пенсионеры, которые имеют соответствующие медицинские показания, а также низкий доход, сообщает ngnovoros.

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