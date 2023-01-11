ЧВК "Вагнер" передали ВСУ шифровку: никаких хороших новостей для нацистов в ней нет

После взятия Соледара под контроль РФ "музыканты" из ЧВК "Вагнер" передали послание-шифровку украинским нацистам. В ней нет для них ни одной хорошей новости.

Журналист и публицист Сергей Мардан опубликовал в своём телеграм-канале шифровку-мем от ЧВК "Вагнер", сделанную в честь взятия подразделениями Соледара.

На фотографии бойцы частной военной компании, а сверху надпись на украинском языке: "Пришёл за солью, а соседей нет!".

"Что это значит? - хороших новостей для нацистов нет, после Соледара им придётся покинуть и Артёмовск (Бахмут). Трудная и важная победа. После целой череды неудач мы взяли Соледар. Впереди - Артёмовск. Для нас - символ грядущей Победы. Хохлам больше нравится образ Вердена", - подписал шифровку Мардан.

Публицист подчеркнул, для европейцев Верден - это символ бессмысленной смерти: "Ну что ж… Сами выбирали. Всё сами...".

"Музыканты" взяли Соледар накануне, как сообщил основатель ЧВК "Вагнер", в штурме населённого пункта никакие другие подразделения кроме "Вагнера" не участвовали. В боях за город украинские боевики понесли тяжелейшие потери. Часть подразделений под конец штурма просто оставляли свои позиции, не в силах сопротивляться напору русской пехоты. Этот факт признали даже в Киеве - советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил информацию об оставлении ВСУ позиций целыми ротами. Из-за этого посыпалась вся укронацистская оборона, пишет "Царьград".



