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Цветы-вампиры: стали известны 10 ядовитых комнатных растений, которые украдут ваше здоровье

Цветы-вампиры: стали известны 10 ядовитых комнатных растений, которые украдут ваше здоровье

pressa40.ru

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Существует ряд комнатных растений, с которыми следует быть осторожными или избавиться от них, чтобы избежать потенциальных проблем.

Например, диффенбахия, также известная как "немая розга", содержит ядовитый сок в своих листьях. При контакте с кожей данный сок может вызвать ожоги, нарушения зрения и отек гортани. В прошлом это растение использовалось для наказания рабов или для подавления их разговоров. Подробнее об этом рассказал портал marieclaire.ru.

Другое растение, которое следует упомянуть, - это монстера. Эта эффектная лиана с резными листьями также является ядовитым растением. В его листьях содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у кошек и детей, если они случайно съедят его.

Азалия - еще одно растение, которое стоит упомянуть. Оно содержит алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызвать различные симптомы, от сильного слезотечения и выделения из носа до диареи, рвоты и судорог.

Важно помнить, что эти растения могут быть опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если у вас есть подобные растения в доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.

Антуриум - еще одно растение, о котором следует упомянуть. Оно выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, поэтому аллергикам особенно важно избегать контакта с ним.

Бегония, хоть и очень популярна среди хозяек, не так уж и безобидна. В ней содержатся соли щавелевой кислоты, которые могут вызывать ожоги и раздражение на коже, отек слизистых и рвоту. Особенно токсичны ее клубни, поэтому при работе с ней желательно использовать перчатки и тщательно мыть руки.


Фикус бенджамина - одно из самых противоречивых растений. С одной стороны, он очищает воздух от вредных веществ, а с другой - содержит сок с латексом и алкалоидами, вызывающими дерматит и аллергические реакции. Если вы страдаете от поллиноза, лучше выбрать другое растение.

Молочай красивейший, или пуансеттия, является красивым и легким в уходе растением. Однако его млечный сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление, аллергические реакции и потерю зрения.

Гиппеаструм, похожий на лилию, также является опасным растением. Все его части, особенно луковицы, ядовиты и могут вызвать рвоту у людей и проблемы с почками у кошек.

Олеандр содержит сердечные гликозиды, которые при попадании в организм могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне или в квартире вообще.

Кактус трихоцереус выращивали даже перуанские монахи и использовали его в ритуальных церемониях. Он не требует особого ухода и очень красиво цветет, но некоторые виды могут содержать ядовитый алкалоид мескалин, вызывающий судороги и паралич.

Конечно, ядовитых комнатных растений гораздо больше, но при правильной осведомленности и предосторожности можно избежать неприятностей.

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