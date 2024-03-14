Цветы-вампиры: названы 10 ядовитых комнатных растений, которые украдут ваше здоровье

В мире комнатных растений существует множество видов, которые требуют особой осторожности либо даже должны быть исключены из дома, чтобы избежать потенциальных проблем. Сообщает Marie Claire.



Примером такого растения является диффенбахия, или "немая розга". Ее листья содержат ядовитый сок, который при контакте с кожей может вызвать ожоги, нарушение зрения и отек гортани. В прошлом диффенбахия использовалась для наказания рабов и подавления их разговоров.



Еще одним растением, требующим внимания, является монстера. У этой эффектной лианы с резными листьями также есть ядовитые свойства. Ее листья содержат оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у кошек и детей, если они случайно съедят их.



Азалия - еще одно растение, которое следует отметить. Оно содержит алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызывать различные симптомы, от сильного слезотечения и насморка до диареи, рвоты и судорог.



Важно помнить, что эти растения могут быть опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если вы содержите такие растения в своем доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.



Антуриум - еще одно растение, о котором следует упомянуть. Оно выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, поэтому аллергикам особенно важно избегать контакта с ним.





Бегония, хотя и популярна среди домашних хозяек, также не безобидна. В ее составе присутствуют соли щавелевой кислоты, которые могут вызывать ожоги и раздражение на коже, отек слизистых и рвоту. Особенно токсичны ее клубни, поэтому при работе с ней рекомендуется использовать перчатки и тщательно мыть руки.Фикус бенджамина - одно из самых противоречивых растений. С одной стороны, он очищает воздух от вредных веществ, а с другой - содержит сок с латексом и алкалоидами, вызывающими дерматит и аллергические реакции. Если вы страдаете от поллиноза, рекомендуется выбрать другое растение.Молочай красивейший, или пуансеттия, является красивым и легким в уходе растением. Однако его млечный сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление, аллергические реакции и потерю зрения.Гиппеаструм, напоминающий лилию, также является опасным растением. Все его части, особенно луковицы, содержат ядовитые вещества и могут вызвать рвоту у людей и проблемы с почками у кошек.Олеандр содержит сердечные гликозиды, которые при попадании в организм могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне или в квартире в целом.Кактус трихоцереус был выращен даже перуанскими монахами и использовался в ритуальных церемониях. Он не требует особого ухода и цветет очень красиво, но некоторые его виды могут содержать ядовитый алкалоид мескалин, вызывающий судороги и паралич.Конечно, ядовитых комнатных растений гораздо больше, но при наличии достаточной информации и предосторожности можно избежать неприятностей.