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Цветы-вампиры: названы 10 ядовитых комнатных растений, которые крадут ваше здоровье

Цветы-вампиры: названы 10 ядовитых комнатных растений, которые крадут ваше здоровье

marieclaire.ru

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В сфере комнатных растений существует обширное многообразие видов, требующих особого внимания. Об этом сообщает журнал Marie Claire.

Один из таких растений – диффенбахия, или "немая розга". Листья этого растения содержат ядовитый сок, который при контакте с кожей может вызвать ожоги, нарушение зрения и отек гортани. В прошлом диффенбахия использовалась для подавления разговоров рабов и их наказания.

Еще одним растением, требующим особого внимания, является монстера. Это эффектная лиана с вырезанными листьями, имеющая также ядовитые свойства. Ее листья содержат оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у кошек и детей, если они по ошибке их съедят.

Азалия – еще одно растение, которое стоит отметить. Оно содержит алкалоиды, которые, попадая в рот, могут вызывать различные симптомы, начиная от сильного слезотечения и насморка, и заканчивая диареей, рвотой и судорогами.

Важно помнить, что эти растения могут оказаться опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если вы держите подобные растения в своем доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.

Антуриум – еще одно растение, о котором стоит упомянуть. Оно выделяет вещества, способствующие выработке гистамина, поэтому людям, страдающим аллергией, особенно важно избегать контакта с ним.

Бегония, хоть и популярна среди домоводов, не лишена опасности. В ее состав входят соли щавелевой кислоты, которые могут вызвать ожоги и раздражение на коже, отек слизистых оболочек и рвоту. Особенно токсичны ее клубни, поэтому при работе с ней рекомендуется использовать перчатки и тщательно мыть руки.

Фикус бенджамина – одно из самых противоречивых растений. С одной стороны, оно очищает воздух от вредных веществ, а с другой – содержит сок с латексом и алкалоидами, вызывающими дерматит и аллергические реакции. Если вы страдаете от поллиноза, рекомендуется выбрать другое растение.

Молочай красивейший, или пуансеттия, является красивым и легким в уходе растением. Однако его млечный сок содержит ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление, аллергические реакции и потерю зрения.

Гиппеаструм, напоминающий лилию, также представляет опасность. Все его части, особенно луковицы, содержат ядовитые вещества и могут вызывать рвоту у людей и проблемы с почками у кошек.

Олеандр содержит сердечные гликозиды, которые при попадании в организм могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне или в квартире в целом.

Кактус трихоцереус, выведенный даже перуанскими монахами и использовавшийся в ритуальных церемониях, не требует особого ухода и демонстрирует захватывающее цветение. Однако некоторые его виды могут содержать ядовитый алкалоид мескалин, вызывающий судороги и паралич.

Конечно, ядовитых комнатных растений гораздо больше, однако, при наличии достаточной информации и предосторожности, можно избежать неприятностей.

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