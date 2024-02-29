Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые буквально высосут из вас все соки

Некоторые домашние растения могут представлять определенную опасность и требуют особой осторожности или полного избавления от них.

Например, диффенбахия, также известная как "немая розга", содержит ядовитый сок в своих листьях. При контакте с кожей он может вызвать ожоги, нарушения зрения и отек гортани. Ранее это растение использовалось для наказания рабов или для подавления их разговоров. Данные подробности были представлены на портале marieclaire.ru.



Еще одно опасное растение – это монстера, эффектная лиана с резными листьями. В его листьях содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у животных, таких как кошки, и у детей, если они случайно съедят его.



Азалия, содержащая алкалоиды, также может вызывать различные неприятные симптомы, при попадании в рот, начиная от сильного слезотечения и выделений из носа, и заканчивая диареей, рвотой и судорогами.



Важно помнить, что эти растения могут быть опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Поэтому, если вы держите подобные растения в доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.



Антуриум, известный своей способностью вызывать анафилактический шок, также входит в список растений, которых лучше не держать в доме. Он выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, поэтому аллергикам особенно важно избегать контакта с ним.



Бегония, в свою очередь, может вызвать ожоги и раздражение на коже, подобно крапивнице, из-за солей щавелевой кислоты, содержащихся в ней. Особенно токсичны клубни, поэтому при пересадке рекомендуется работать в перчатках и тщательно мыть руки после этого.



– одно из самых противоречивых растений. Его приписывают чудодейственные свойства, он абсорбирует ядовитые вещества из воздуха, но при этом содержит латекс и алкалоиды, которые могут вызвать дерматит или сильную аллергию при контакте с ними., несмотря на свою привлекательность, также может представлять опасность из-за ядовитых веществ, содержащихся в его млечном соке. Отравления, аллергические реакции и даже потеря зрения могут быть последствиями проникновения этих веществ в организм., похожий на лилию, также является ядовитым растением. Все его части, особенно луковицы, содержат ядовитые вещества. Алкалоид ликорин вызывает рвоту, а у кошек может вызывать даже почечную недостаточность.содержит сердечные гликозиды, которые могут нарушать сердечный ритм и вызывать проблемы в работе нервной системы при попадании в рот. Поэтому рекомендуется избегать размещения олеандра в спальне и предпочитать выращивать его в саду, если возможно, чтобы не подвергать домочадцев риску., известный своими лечебными свойствами и неприхотливостью, может содержать алкалоид мескалин, который может вызвать судороги и паралич.Конечно, ядовитых комнатных растений гораздо больше, но стоит помнить, что все это очень условно и зависит от ситуации. Если у вас нет маленьких детей и домашних животных, а также при работе с цветами вы всегда надеваете перчатки, вероятно, вам не грозят никакие ботанические неприятности.