Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка приучила добавлять 1 особый ингредиент
karamelcafe.ru
Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, передающиеся от поколения к поколению. Один из ценных рецептов в нашей семье — это котлеты бабушки, известные своей невероятной мягкостью и вкусом.
Сегодня мы делимся с вами удивительным, но простым ингредиентом, который преобразит обычные котлеты в кулинарный шедевр.
Молоко как ключ к идеальной текстуре
Молоко — вот этот неожиданный, но эффективный ингредиент. Оно придает котлетам особую мягкость и сочность, благодаря хлебу, пропитанному молоком, который добавляется в фарш.
Рецепт бабушкиных котлет:
- Необходимые ингредиенты:
Мясной фарш (говядина, свинина или их смесь) — 500 г
Репчатый лук — 1 шт.
Белый хлеб — 2-3 ломтика
Молоко — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло для жарки
- Пошаговое приготовление:
Приготовление хлеба. Нарежьте хлеб на мелкие кусочки и залейте их молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб полностью размяк.
Смешивание фарша. Произведите перемолку мяса с луком на мясорубке. В полученный фарш добавьте размоченный хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте до гомогенности.
Формирование котлет. Отщипните часть фарша, сформируйте котлеты и обваляйте их в муке или сухарях.
Жарка. На разогретой сковороде с маслом обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности в течение 5-7 минут.
Добавление молока в фарш гарантирует, что котлеты получатся нежными и сочными. Это простой трюк позволяет превратить повседневное блюдо в настоящее праздничное угощение.
Эти котлеты отлично сочетаются с любым гарниром, будь то картофельное пюре или свежий овощной салат. Попробуйте этот рецепт, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь вкусом, который принесет радость вам и вашим близким.
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