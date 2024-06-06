Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка приучила добавлять 1 особый ингредиент

Каждая семья хранит свои кулинарные секреты, передающиеся от поколения к поколению. Один из ценных рецептов в нашей семье — это котлеты бабушки, известные своей невероятной мягкостью и вкусом.

Сегодня мы делимся с вами удивительным, но простым ингредиентом, который преобразит обычные котлеты в кулинарный шедевр.

Молоко как ключ к идеальной текстуре

Молоко — вот этот неожиданный, но эффективный ингредиент. Оно придает котлетам особую мягкость и сочность, благодаря хлебу, пропитанному молоком, который добавляется в фарш.

Рецепт бабушкиных котлет:

Необходимые ингредиенты:

Мясной фарш (говядина, свинина или их смесь) — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Белый хлеб — 2-3 ломтика

Молоко — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговое приготовление:

Приготовление хлеба. Нарежьте хлеб на мелкие кусочки и залейте их молоком. Оставьте на несколько минут, чтобы хлеб полностью размяк.

Смешивание фарша. Произведите перемолку мяса с луком на мясорубке. В полученный фарш добавьте размоченный хлеб, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте до гомогенности.

Формирование котлет. Отщипните часть фарша, сформируйте котлеты и обваляйте их в муке или сухарях.

Жарка. На разогретой сковороде с маслом обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и доведите до готовности в течение 5-7 минут.

Добавление молока в фарш гарантирует, что котлеты получатся нежными и сочными. Это простой трюк позволяет превратить повседневное блюдо в настоящее праздничное угощение.

Эти котлеты отлично сочетаются с любым гарниром, будь то картофельное пюре или свежий овощной салат. Попробуйте этот рецепт, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь вкусом, который принесет радость вам и вашим близким.