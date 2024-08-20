Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: готовлю только так

Каждый, кто увлекается кулинарией, знает, что истинная магия происходит на кухне, когда блюдо передается из поколения в поколение.

Одним из таких рецептов является рецепт котлет, которые буквально тают во рту, благодаря одному необычному ингредиенту, который моя бабушка всегда использовала в своих котлетах: молоку.

Происхождение рецепта

Этот рецепт пришел ко мне от бабушки, которая учила меня многим тонкостям приготовления. Котлеты были одним из ее фирменных блюд, и особый ингредиент — молоко — делал их невероятно нежными и сочными. Она утверждала, что это маленькое добавление делает текстуру мяса более мягкой и придает блюду изысканный вкус.

Продукты:

500 г мясного фарша (лучше использовать смесь говядины и свинины)

1 луковица, мелко нарезанная

1 яйцо

100 мл молока

4 столовые ложки панировочных сухарей

Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление:

Приготовление фарша: В глубокой миске перемешайте фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, солью и перцем. Добавление молока: Медленно влейте молоко в миску с фаршем, продолжая мешать. Молоко поможет фаршу стать более воздушным и нежным. Панировочные сухари: Добавьте панировочные сухари, которые впитают излишки молока и помогут сохранить форму котлет при жарке. Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты. Если масса кажется слишком мокрой, можно добавить еще немного сухарей. Жарка: На среднем огне разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности внутри.

Подача и сочетания:

Котлеты отлично сочетаются с картофельным пюре, свежими овощными салатами или легкими гарнирами, такими как отварной рис или гречка. Блюдо можно украсить зеленью для добавления вкуса и визуальной привлекательности.

Этот простой, но гениальный секрет превращения обычных котлет в кулинарное произведение искусства может стать вашей изюминкой на кухне. Попробуйте этот рецепт, и вы почувствуете, как блюда от бабушки вдохновляют на новые кулинарные открытия!