Что вообще нельзя запекать в фольге — вот 5 продуктов-исключений. Запомните их

Фольга – волшебная палочка для запекания, делающая блюда сочными и ароматными. Но есть продукты, которые на дух не переносят близость с этим кулинарным материалом. Запомните их и не повторяйте ошибок!

1. Кислые фрукты и ягоды: Запеченные яблоки в фольге – это миф, разрушающий и вкус, и пользу блюда. Кислота, содержащаяся в яблоках, грушах, сливах, цитрусовых, реагирует с алюминием, придавая блюду металлический привкус и насыщая его вредными веществами.

2. Кисломолочка не переносит алюминий: Запеканки из творога, сырники, запеченные йогурты – готовьте их в стеклянных или керамических формах. Кисломолочные продукты в сочетании с фольгой – это риск испортить вкус блюда и навредить здоровью.

3. Маринованное – мимо фольги: Мясо или рыба, выдержанные в маринаде из уксуса, вина, соли и специй, не должны видеться с фольгой. Кислотная среда маринада усиливает реакцию с алюминием, делая блюдо небезопасным для употребления.

4. Морепродукты тоже против: Хотите насладиться нежным вкусом запеченных мидий, креветок или рыбы? Забудьте про фольгу! Соединения серы, содержащиеся в морепродуктах, в реакции с алюминием образуют вещества, способные испортить не только вкус, но и настроение.

5. Долгоиграющие блюда – не для фольги: Тушить мясо или птицу в фольге в течение длительного времени – не лучшая идея. Длительный контакт продуктов с алюминием при высокой температуре увеличивает риск образования вредных соединений.

Запомните эти простые правила и выбирайте правильную "одежду" для ваших блюд. Пусть ваша еда будет не только вкусной, но и безопасной!