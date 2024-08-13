Что станет с организмом, если есть только фрукты и овощи: плюсы и минусы такого питания

На протяжении многих лет считалось, что для поддержания здорового образа жизни необходимо употреблять пять порций фруктов и овощей ежедневно, что составляет около 400 граммов. Однако в 2017 году было проведено исследование, которое предложило удвоить эту норму. Лондонские ученые утверждают, что это могло бы предотвратить до 7,8 миллиона преждевременных смертей каждый год по всему миру.

Дагфинн Аун, главный автор исследования, подчеркивает, что фрукты и овощи способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления, а также улучшают здоровье сосудов и иммунной системы. Он объясняет это наличием в них сложного набора питательных веществ, а антиоксиданты могут защищать клеточную ДНК, снижая риск развития рака.

Если десять порций в день значительно превышают пять, стоит задуматься о переходе на растительное питание. Однако такое решение может привести к недостатку важных макронутриентов, таких как белки и жиры, необходимые для здоровья. Диетолог Эми Шапиро предупреждает о возможной потере мышечной массы при отсутствии зерновых.

Растительная диета, в свою очередь, может снижать уровень воспаления, так как в ней меньше продуктов, усиливающих этот процесс, таких как мясо и переработанные продукты. По данным исследований, у людей на растительной диете уровень С-реактивного белка, указывающего на воспаление, значительно понижен.