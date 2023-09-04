Что понятно о расследовании крушения самолета Пригожина: последние новости

Сегодня авторы Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" раскрыли подробности о фирме "МНТ Аэро", управляющей самолетом, в котором погиб Евгений Пригожин. Сотрудникам компании сообщили о закрытии организации, и все пилоты и техники должны явиться для расчета.



МНТ Аэро владела тремя самолетами, которые обслуживали Пригожина: подсанкционным Hawker с регистрацией RA-02791, еще одним Hawker с регистрацией RA-02878 и трагически разбившимся Embraer с регистрацией RA-02748. Hawker с регистрацией RA-02791 выведен из эксплуатации из-за истекшего срока службы двигателей и из-за санкций его невозможно восстановить. Другой Hawker с регистрацией RA-02878 находится в ремонте с 13 августа в Омске. Этот самолет использовался Пригожином как связное звено между Санкт-Петербургом и Минском и, в конечном счете, оказался в Сибири, когда произошло восстание", - сообщил источник.



Сообщается, что к середине августа 2023 года в наличии у "МНТ Аэро" оставался всего один работоспособный самолет. Он был выставлен на продажу по указанию самого Пригожина за 5 миллионов долларов.



В день катастрофы потенциальные покупатели осматривали самолет, который разбился, и другие люди отправляли документы, фотографии и видео этого самолета. Embraer был основным и единственным самолетом, на котором планировал передвигаться Пригожин, и неясно, чем он собирался использовать, если бы сделка по продаже Embraer состоялась", - добавили в канале "ВЧК-ОГПУ".



"Следственный комитет в ходе расследования ищет виновных, а Росавиация изучает причины авиационного происшествия. Оба ведомства проводят летную экспертизу, анализируют данные с черных ящиков, изучают состояние различных элементов самолета и др. Если есть предположение о наличии взрывчатки, СК проводит взрывотехническую экспертизу", - заявил адвокат Игорь Трунов РБК.

Касательно расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина, Следственный комитет России (СКР) начал уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета бизнесмена в Тверской области.



Расследование крушения самолета поручено следователю Главного управления Следственного комитета России по особо важным делам Ивану Сибуле.



Со стороны Росавиации и Следственного комитета России не поступало официальных заявлений об обстоятельствах падения бизнес-джета с 24 августа.



Почему в расследовании катастрофы не участвуют эксперты из других стран - Россия уведомила Бразилию, где был произведен Embraer Legacy, о том, что отказывается предоставить возможность вести расследование согласно международным стандартам, сообщил Бразильский центр исследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Глава CENIPA, бригадный летчик Марсело Морено, отметил, что при изменении решения Москвы эксперты готовы помочь, даже в дистанционном формате.