Что нельзя запекать в фольге — вот 5 продуктов-исключений. Помните о них

Запекание в фольге может быть удобным методом приготовления, но есть ряд продуктов, которые не рекомендуется запекать таким образом. Вот пять из них:

Кислые продукты: Цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны) и другие кислые продукты могут реагировать с алюминиевой фольгой, что может привести к неприятному запаху и вредным соединениям. Лучше их запекать без фольги или использовать керамическую или стеклянную посуду. Сладкие блюда: Выпечка с высоким содержанием сахара (например, пироги или запеканки) может прилипать к фольге и также изменять вкус. Лучше использовать антипригарные формы или прокладывать фольгу бумагой для выпечки. Некоторые виды рыбы: Жирные сорта рыбы, такие как лосось, могут выделять масла, которые могут прилипать к алюминиевой фольге. Это может испортить текстуру блюда и привести к потерям компонентов. Рекомендуется завернуть такую рыбу в пергамент или использовать специализированные гриль-формы. Чеснок и лук в неочищенном виде: Если запекать их в кожуре, они могут выделять соки, которые будут прилипать к фольге, что затруднит дальнейшую готовку и очистку. Лучше оборачивать очищенные кусочки или использовать посуду. Продукты с высоким содержанием жира: Жирные продукты, такие как бекон, могут выделять большое количество жира, что может привести к прилипанию к фольге и созданию неаппетитной корки. Используйте жаропрочные формы или решетки.

Запекание в фольге может быть удобным, но стоит быть внимательным к выбору продуктов, чтобы избежать нежелательных результатов.