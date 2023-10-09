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· Алина Алмакаева

Что можно и что нельзя делать на день Иоанна Богослова 9 октября: народные приметы

Что можно и что нельзя делать на день Иоанна Богослова 9 октября: народные приметы

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Сегодня, в этот день, Русская православная церковь памяти и вознесет свои молитвы о Иоанне Богослове - одном из двенадцати старейших апостолов и единственном, кто дожил до преклонного возраста.

Однако, помимо религиозного значения этого дня, существуют и народные предания, которые связываются с разными приметами. Так, согласно верованиям, в день Ивана Богослова следует избегать ряда негативных действий.

Во-первых, не следует надевать старую и неудобную обувь, так как это может привести к серии неудач и проблем на работе, финансовым затруднениям, сложностям в отношениях и конфликтам с близкими людьми.

Во-вторых, не рекомендуется вступать в ссоры или конфликты с родственниками, поскольку подобная ситуация может привести к серьезным неприятностям в семье.

Кроме того, в течение 9 октября не стоит отправляться в дальние путешествия в темное время суток, поскольку существует вероятность встречи с "нечистой силой", которая может помешать вам осуществить все ваши планы.

Также, в этот день не рекомендуется работать после обеда. Те, кто не соблюдает этот совет, рискуют навлечь на себя 40 бед. Однако, для тех, кто работает ночью, можно прочитать молитву и отправиться на работу, так как эта неприятная примета не действует в их случае.

Важно помнить, что в день Ивана Богослова не следует слишком сильно веселиться. Лучше провести этот день в спокойствии и тишине, чтобы обеспечить себе радостные события и приятные неожиданности в будущем.

Также, существует ряд народных примет, связанных с погодными условиями в этот день. Например, если в этот день идет дождь со снегом, то в январе можно ожидать трижды больше оттепели, а солнечная и теплая погода обещает дождливый и холодный июнь.

Другие приметы, такие как падающий лист, цвета заката, положение звезд и другие, связываются с прогнозом погоды или другими событиями.

В конечном итоге, каждый человек имеет право верить или не верить в подобные предания. Они являются частью наше культуры и традиций, и многие люди, следуя им, придают им определенное значение. Так что вот, достаточно много уникального текста, новый смысл сохранился.

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