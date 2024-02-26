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Что делать с «первой водой» при варке мяса: советы шеф-повара

Что делать с «первой водой» при варке мяса: советы шеф-повара

povarenok.ru

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Для приготовления вкусного и ароматного мясного бульона необходимо обратить внимание на ряд важных факторов: выбор качественного мяса, использование чистой воды, точные пропорции ингредиентов и правильная температура приготовления. Важными являются также некоторые тонкости, которые нельзя упускать из виду.

Профессиональный шеф-повар Иван Кудряшов уверен в своих рекомендациях: не стоит выливать воду после закипания мяса. Это может привести к потере насыщенности бульона. Следует слить воду только в случае проблем с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой, в остальных ситуациях это бессмысленно. Многие считают, что первая вода содержит множество загрязнений, однако все они удаляются вместе со сгущающимся белком. Если мясо имеет низкое качество, то лучше избавиться от первой воды или вовсе не использовать такое мясо при приготовлении бульона.


Кроме того, важно постоянно удалять пену, а не только в самом начале приготовления. Также необходимо избавляться от налета пены на стенках кастрюли. Жир, который появляется на поверхности бульона в процессе готовки, также следует удалить.

Таким образом, исходя из опыта шеф-повара Ивана Кудряшова, создание вкусного мясного бульона требует внимания к деталям. Необходимо грамотно выбрать мясо, использовать чистую воду, соблюдать пропорции и температуру приготовления. Не забывайте постоянно удалять пену и вовремя избавляться от жира. Так вы сможете насладиться настоящим, насыщенным вкусом мясного бульона.

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