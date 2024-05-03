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Что делать при появлении в небе БПЛА: рекомендации, которые спасут вашу жизнь

Если вы заметили дрон, важно сначала обеспечить свою безопасность, укрывшись в здании или за деревьями.

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Если вы заметили дрон, важно сначала обеспечить свою безопасность, укрывшись в здании или за деревьями. После этого следует немедленно оповестить полицию или позвонить на номер 112, укажите своё местоположение. Эта информация была получена из материалов РБК и "ФедералПресс".

Если квадрокоптер имеет взрывное устройство, маленькое строение (например, киоск или бытовку) он может повредить, в то время как крупное здание скорее всего останется неповрежденным. Важно учитывать, что в настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах полеты дронов запрещены, что делает любое их появление потенциально незаконным.

Как определить дрон: обычно они летают на невысокой высоте и похожи на мини-самолеты. Несмотря на это, такие устройства могут представлять опасность, поскольку в них может быть установлен взрывчатый материал. Звук дрона несется на довольно большое расстояние и напоминает жужжание модели самолета.

Если дрон залетел в вашу квартиру или на дачный участок, ни в коем случае не трогайте его. Сначала оградите жилое пространство от посторонних людей, особенно от детей, затем выйдите и позвоните по номеру 112.

Чтобы спастись от дрона, укройтесь под густыми деревьями – это эффективное укрытие. Покиньте машины, держитесь подальше от транспортных средств, лучше всего разбежаться в разные стороны. Избегайте скопления людей на открытых площадках и обманывайте дрона, забираясь в места с множеством входов и выходов. От полета сотового телефона, навигатора и других устройств с GPS также стоит воздержаться. Важно помнить, что спасательное термоодеяло из фольги может стать укрытием, отражающим дрон и оставляющим вас незамеченным.

Для защиты от атаки дрона можно разбросать по крышам автомобилей и зданий кусочки стекла или зеркальные обломки – это затруднит работу камер дрона. Использование манекенов на открытых территориях или создание дыма может также помочь в маскировке от беспилотников.

В случае визита силовиков, требующих покинуть квартиру из-за атаки дрона на дом, стоит запросить у них документы и, при необходимости, позвонить в дежурную часть полиции или МЧС, чтобы удостовериться в их легитимности.

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