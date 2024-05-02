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Что делать при появлении в небе БПЛА: рекомендации, которые спасут вам жизнь

Что делать при появлении в небе БПЛА: рекомендации, которые спасут вам жизнь

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Как поступить, если увидите дрон: соблюдайте меры безопасности, скрывайтесь и оповещайте полицию

При обнаружении дрона важно сначала позаботиться о своей безопасности, например, спрятаться в здании или за деревьями. Далее важно незамедлительно оповестить полицию или позвонить по номеру 112, указав свое местоположение. Эту информацию можно найти в материалах РБК и "ФедералПресс".

Если дрон оснащен взрывным устройством, он может нанести ущерб небольшим строениям (например, киоскам или бытовкам), в то время как крупные здания скорее всего будут невредимы. Важно помнить, что в настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах полеты дронов запрещены, что делает их появление потенциально незаконным.

Как определить дрон: обычно они летают на невысокой высоте и имеют вид миниатюрных самолетов. Однако такие устройства могут представлять опасность, так как могут быть оснащены взрывчаткой. Звук дрона напоминает жужжание модели самолета.

Если дрон случайно залетел в вашу квартиру или на дачу, не следует его касаться. Сначала нужно ограничить по максимуму доступ в это пространство, особенно для детей, затем покинуть помещение и позвонить по номеру 112.

Для того чтобы укрыться от дрона, рекомендуется прятаться под густыми деревьями, так как их листва служит хорошим прикрытием. Также стоит избегать автомобилей и других транспортных средств, разойтись в разные стороны и избегать скоплений людей на открытых площадках. Важно отказаться от использования сотовых телефонов, навигаторов и других устройств с GPS.

Для защиты имущества от атак дрона можно разбросать по крышам автомобилей и зданий кусочки стекла или зеркальные обломки, а также использовать манекены на открытых территориях для создания иллюзии большого скопления людей.

Если к вам пришли силовики и требуют покинуть жилье из-за атаки дрона, следует запросить документы у прибывших спасателей и полицейских, а в случае сомнений связаться с дежурной частью полиции или МЧС, чтобы удостовериться в их легитимности, особенно в пограничных районах.

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