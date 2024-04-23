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Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая спасет вашу жизнь

Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая спасет вашу жизнь

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Если вы обнаружили дрон, ваше первое действие должно быть направлено на обеспечение собственной безопасности: лучше всего спрятаться в здании или за деревьями. После этого необходимо немедленно уведомить полицию или позвонить на номер 112, указав своё местоположение. Эту информацию приводят РБК и "ФедералПресс".

Если дрон оснащен взрывным устройством, он может повредить небольшие постройки (например, киоски или бытовки), но крупные здания вряд ли пострадают. Важно осознавать, что в настоящее время полеты дронов запрещены в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах, поэтому любое появление дрона может потенциально являться незаконным.

Как узнать дрон: они часто совершают полеты на невысокой высоте и выглядят как миниатюрные самолеты. Несмотря на свой маленький размер, эти устройства могут представлять опасность, так как в них могут быть установлены взрывчатые вещества.

Звук дрона слышен на некотором расстоянии и напоминает жужжание модельного самолета.

В случае попадания дрона в вашу квартиру или на дачу, не прикасайтесь к нему. Сначала необходимо ограничить доступ в жилое пространство, особенно для детей, затем покинуть помещение и позвонить в службу 112.

Чтобы защититься от дрона, рекомендуется укрыться под густыми деревьями, которые эффективно скроют от наблюдения беспилотника. Необходимо избегать транспортных средств, разойтись в разные направления, не собираться в большие группы людей на открытых площадках и использовать подвалы и бомбоубежища в качестве укрытия.

Для защиты имущества от нападения дрона можно разбросать кусочки стекла или зеркальные обломки по крышам зданий или автомобилей, что затруднит работу камер дрона. Также можно использовать манекены и дым для маскировки открытых территорий.

Если к вам приходят силовики и требуют эвакуацию из-за атаки дрона на ваш дом, следует запросить у них документы и, в случае сомнений, связаться с дежурной частью полиции или МЧС, чтобы удостовериться в их легитимности.

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