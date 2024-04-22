Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая спасет вам жизнь
Если вы заметили дрон, первое, что нужно сделать, - позаботиться о своей безопасности и спрятаться в здании или за деревьями. После этого важно срочно сообщить о происшествии полиции или позвонить на номер 112, уточнив своё местонахождение. Информация предоставлена РБК и "ФедералПресс".
В случае, если беспилотник оборудован взрывным устройством, он может нанести ущерб маленьким строениям, таким как киоски или бытовки, но крупные здания вряд ли пострадают. Важно отметить, что в настоящее время полёты дронов запрещены в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах, что делает их появление потенциально незаконным.
Как определить дрон
Дроны обычно летают на невысокой высоте и имеют вид миниатюрных самолетов. Однако эти устройства могут представлять опасность, поскольку в них могут быть установлены взрывчатые вещества.
Звук дрона слышен на некотором расстоянии и похож на жужжание модельного самолета.
Что делать, если дрон попал в вашу квартиру или на дачу
Если дрон залетел к вам в квартиру или на дачу, никак не следует его трогать. Сначала защитите жилые помещения от доступа людей, особенно детей, затем покиньте помещение и немедленно позвоните по номеру 112.
Как укрыться от дрона
Беспилотные аппараты оборудованы высокоточными камерами, способными фиксировать изображения людей и автомобилей с большой высоты. Они также могут иметь ночное видение благодаря инфракрасным камерам, что позволяет им обнаруживать тепловые следы человека в любое время суток.
- Искромётные деревья могут служить лучшим укрытием от дронов.
- Покидайте машины, держитесь подальше от транспортных средств.
- Разбегайтесь в разные стороны.
- Избегайте скоплений людей на открытых площадях.
- "Обманывайте" дрон, проникая в места с множеством входов и выходов.
- Подвалы и убежища могут предоставить наилучшее укрытие.
- Если вы в доме, то лучше спуститься в подвальное помещение.
- Откажитесь от использования мобильного телефона, навигатора и прочих устройств с GPS.
- Спасательное термоодеяло из фольги может стать укрытием, не оставляющим следов для дрона.
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