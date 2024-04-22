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Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая спасет вам жизнь

Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая спасет вам жизнь

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Если вы заметили дрон, первое, что нужно сделать, - позаботиться о своей безопасности и спрятаться в здании или за деревьями. После этого важно срочно сообщить о происшествии полиции или позвонить на номер 112, уточнив своё местонахождение. Информация предоставлена РБК и "ФедералПресс".

В случае, если беспилотник оборудован взрывным устройством, он может нанести ущерб маленьким строениям, таким как киоски или бытовки, но крупные здания вряд ли пострадают. Важно отметить, что в настоящее время полёты дронов запрещены в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах, что делает их появление потенциально незаконным.

Как определить дрон

Дроны обычно летают на невысокой высоте и имеют вид миниатюрных самолетов. Однако эти устройства могут представлять опасность, поскольку в них могут быть установлены взрывчатые вещества.

Звук дрона слышен на некотором расстоянии и похож на жужжание модельного самолета.

Что делать, если дрон попал в вашу квартиру или на дачу

Если дрон залетел к вам в квартиру или на дачу, никак не следует его трогать. Сначала защитите жилые помещения от доступа людей, особенно детей, затем покиньте помещение и немедленно позвоните по номеру 112.

Как укрыться от дрона

Беспилотные аппараты оборудованы высокоточными камерами, способными фиксировать изображения людей и автомобилей с большой высоты. Они также могут иметь ночное видение благодаря инфракрасным камерам, что позволяет им обнаруживать тепловые следы человека в любое время суток.

  • Искромётные деревья могут служить лучшим укрытием от дронов.
  • Покидайте машины, держитесь подальше от транспортных средств.
  • Разбегайтесь в разные стороны.
  • Избегайте скоплений людей на открытых площадях.
  • "Обманывайте" дрон, проникая в места с множеством входов и выходов.
  • Подвалы и убежища могут предоставить наилучшее укрытие.
  • Если вы в доме, то лучше спуститься в подвальное помещение.
  • Откажитесь от использования мобильного телефона, навигатора и прочих устройств с GPS.
  • Спасательное термоодеяло из фольги может стать укрытием, не оставляющим следов для дрона.

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