Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая поможет спасти вашу жизнь

При обнаружении дрона важно в первую очередь обеспечить свою безопасность, спрятавшись в здании или за деревьями, а затем немедленно сообщить об этом полиции или позвонить по номеру 112, уточнив своё местоположение.

Одновременно с этим стоит иметь в виду, что в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах полёты дронов в настоящее время запрещены, что делает любое их появление потенциально незаконным, как сообщается РБК и "ФедералПресс".

Дроны обычно летают на небольшой высоте, напоминая миниатюрные самолеты, но могут нести в себе опасность, особенно если оснащены взрывными устройствами. При появлении подобных устройств важно не подходить к ним и ограничить доступ в строения, а затем обратиться за помощью по указанным выше контактам в соответствующие службы.

Для защиты от дронов рекомендуется использовать густые деревья как прикрытие и избегать скопления людей на открытых площадках. Также можно использовать спасательное термоодеяло из фольги, чтобы не быть замеченным дроном. В случае атаки дрона на помещение следует спуститься в подвал или бомбоубежище, избегая использования устройств с системами GPS.

Для защиты имущества от атак дрона предлагается разбросать по крышам автомобилей и зданий стеклянные обломки, а также создать видимость людской активности с помощью манекенов. В случае сомнений в действиях прибывших в результате нападения дрона сотрудников силовых структур рекомендуется запросить документы и, если необходимо, связаться с дежурной частью полиции или МЧС.