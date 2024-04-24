Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая поможет спасти вашу жизнь

Что делать при появлении в небе БПЛА: инструкция, которая поможет спасти вашу жизнь

Подписаться в Telegram

При обнаружении дрона важно в первую очередь обеспечить свою безопасность, спрятавшись в здании или за деревьями, а затем немедленно сообщить об этом полиции или позвонить по номеру 112, уточнив своё местоположение.

Одновременно с этим стоит иметь в виду, что в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах полёты дронов в настоящее время запрещены, что делает любое их появление потенциально незаконным, как сообщается РБК и "ФедералПресс".

Дроны обычно летают на небольшой высоте, напоминая миниатюрные самолеты, но могут нести в себе опасность, особенно если оснащены взрывными устройствами. При появлении подобных устройств важно не подходить к ним и ограничить доступ в строения, а затем обратиться за помощью по указанным выше контактам в соответствующие службы.

Для защиты от дронов рекомендуется использовать густые деревья как прикрытие и избегать скопления людей на открытых площадках. Также можно использовать спасательное термоодеяло из фольги, чтобы не быть замеченным дроном. В случае атаки дрона на помещение следует спуститься в подвал или бомбоубежище, избегая использования устройств с системами GPS.

Для защиты имущества от атак дрона предлагается разбросать по крышам автомобилей и зданий стеклянные обломки, а также создать видимость людской активности с помощью манекенов. В случае сомнений в действиях прибывших в результате нападения дрона сотрудников силовых структур рекомендуется запросить документы и, если необходимо, связаться с дежурной частью полиции или МЧС.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Интересное в Казани

день назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

травить тараканов москва вызов на дом цена

Интересное в Казани

день назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

ремонт зонта автомата цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

день назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Татарстана

день назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка
Лонгриды
3 часа назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани могут закрыть прокат катамаранов и лодок на озере Кабан

Интересное в Казани

день назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

Новости Татарстана

7 часов назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом
В Казани на улице Минская 42 на пожаре спасли мужчину
Новости Казани
6 часов назад

В Казани на улице Минская 42 на пожаре спасли мужчину

Новости Казани

8 часов назад

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Новости Татарстана

9 часов назад

23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью

Новости Казани

10 часов назад

Мэрия в день 55-летния главы показала, как выглядит «Казань Ильсура Метшина»
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
6 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году