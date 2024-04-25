Что делать, если в небе появился БПЛА: инструкция, которая поможет спасти вашу жизнь

При появлении дрона важно прежде всего обеспечить свою безопасность, укрыться в здании или за деревьями, а затем немедленно оповестить полицию или позвонить по номеру 112, сообщив о своем местоположении.

Согласно информации из материалов РБК и "ФедералПресс", беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут нести опасность, включая угрозу взрыва, и их появление в запрещенных зонах, таких как Москва и Санкт-Петербург, может считаться незаконным.

Для распознавания дронов следует обращать внимание на их невысокую высоту полета и миниатюрный вид, который напоминает небольшой самолет. Однако необходимо помнить, что даже такие устройства могут нести опасность, включая возможность установки взрывчатого устройства.

В случае, если дрон залетел на вашу территорию, важно не прикасаться к нему и обеспечить безопасность окружающих, особенно детей, а затем позвонить по номеру 112. Для укрытия от дронов рекомендуется использовать плотное растительное покрытие или спрятаться в подвальных помещениях.

Для защиты от атак дронов можно использовать различные методы, включая разброс стеклянных обломков для затруднения работы камер, манекены для создания видимости скопления людей и дым для маскировки открытых территорий. В случае появления силовиков, требующих покинуть место из-за атаки дрона, необходимо запросить у них документы и в случае сомнений связаться с полицией или МЧС, чтобы избежать возможного мошенничества.