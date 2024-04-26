Что делать, если в небе появился БПЛА: инструкция, которая поможет спасти ваши жизни

В случае обнаружения дрона, первоочередной задачей становится обеспечение собственной безопасности, скрываясь в здании или за деревьями. Затем следует срочно сообщить полиции или набрать номер экстренной помощи 112, указав своё местоположение. Согласно информации из источников РБК и "ФедералПресс".

Если беспилотный аппарат оснащен взрывным устройством, маленькие постройки, такие как киоски или бытовки, могут быть повреждены, в то время как крупные здания скорее всего останутся невредимыми. Следует отметить, что в настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах полёты дронов запрещены, что делает их появление нарушением закона.

Дроны обычно летают на невысокой высоте и имеют вид миниатюрных самолетов. Однако такие устройства могут нести опасность, так как могут быть оснащены взрывчаткой. Звук их полёта распространяется недалеко и напоминает жужжание модели самолёта.

В случае, если дрон вторгся в вашу квартиру или на дачный участок, ни в коем случае не следует его касаться. Сначала нужно оградить жилое помещение от посторонних людей, особенно детей, затем выйти на улицу и позвонить по номеру 112.

Для защиты от дронов важно прятаться под плотной листвой деревьев, так как они являются хорошим прикрытием от беспилотных аппаратов. Предпочтительно разбежаться в разные стороны, избегать скоплений людей на открытых площадках и использовать укрытия, такие как подвалы и бомбоубежища. Эффективным средством маскировки является спасательное термоодеяло из фольги, которое отражает сигналы и делает человека незаметным для дронов.