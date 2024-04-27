Что делать, если над вами в небе появился БПЛА: инструкция, которая поможет спасти жизнь

Когда вы замечаете дрон, сначала обеспечьте свою безопасность, скрывшись в здании или за деревьями. После этого важно немедленно сообщить полиции или набрав номер 112 и сообщив свое местоположение. Согласно информации из РБК и "ФедералПресса".

Если беспилотник оснащен взрывным устройством, то он может повредить небольшие строения, такие как киоски или бытовки, но крупные здания вероятно останутся без повреждений. Важно помнить, что в настоящее время полеты дронов запрещены в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах, что делает появление любых дронов потенциально незаконным.

Как определить дрон

Обычно они летают на невысокой высоте и выглядят как миниатюрные самолеты. Однако такие устройства могут представлять опасность, так как в них могут быть установлены взрывчатые вещества.

Звук дрона слышен на довольно большом расстоянии и похож на жужжание модели самолета.

Что делать, если дрон зашел в квартиру или на дачный участок

Если дрон попал в вашу квартиру или на дачный участок, никаким образом не трогайте его. Необходимо в первую очередь изолировать жилой участок от людей, особенно от детей, а затем выйти из квартиры и позвонить по номеру 112.

Как укрыться от дрона

Беспилотные летательные аппараты оснащены высокоточными камерами, способными снимать изображения людей и автомобилей с большой высоты. Они также обладают ночным видением благодаря инфракрасным камерам, что позволяет им обнаруживать тепловые следы людей в течение суток.

Прятаться лучше всего под густой листвой деревьев, так как они представляют собой лучшее укрытие от беспилотников. Выйдите из автомобиля и держитесь подальше от любых других транспортных средств. Избегайте скоплений людей на открытых площадках и ищите места с многочисленными входами и выходами для обмана дрона. Используйте подвалы и бомбоубежища как лучшие укрытия. Откажитесь от использования сотового телефона, навигационных систем и других устройств, работающих на GPS. Спасательное термоодеяло из фольги может быть хорошим укрытием, так как оно отражает сигнал для дрона и помогает оставаться незамеченным.