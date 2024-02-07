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· Артем Акчурин

Cтало известно почему в «Пятерочках» такие странные полы: ад для перфекциониста

Cтало известно почему в «Пятерочках» такие странные полы: ад для перфекциониста

bdos

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Большинство людей регулярно посещает супермаркеты «Пятёрочка», «Магнит», «Дикси» и др. Эти магазины предлагают широкий выбор товаров для людей с разным уровнем дохода и находятся в шаговой доступности. Но с течением времени, многие стали привыкать к посещению продуктовых сетей и перестали обращать внимание на некоторые особенности внутри магазинов.

Например, вы когда-нибудь опускали взгляд вниз и замечали, что происходит с напольным покрытием в магазинах сети «Пятёрочка»? Там положили напольную плитку с геометрическим узором в хаотичном порядке, и такой дизайн присутствует практически во всех магазинах. Почему такое решение было принято? Давайте попробуем разобраться.

Сетевые магазины прикладывают много усилий, чтобы привлечь покупателей и увеличить прибыль. Это начинается с рекламы, акций, скидок и других маркетинговых ходов. Внутри магазинов также используются различные приемы для привлечения внимания клиентов, такие как расстановка товаров на полках разных уровней, добавление ярких ценников и сопутствующих товаров, яркий свет, тихая музыка и даже управление запахами. Все эти приемы выполняются не просто так, они направлены на привлечение покупателей и увеличение прибыли магазина. Конкуренция среди продуктовых ритейлеров очень серьезная.


«Пятёрочка» - довольно известный бренд. Этот магазин завоевал популярность благодаря широкому ассортименту товаров и доступным ценам.
Нестандартный дизайн пола в новых магазинах «Пятёрочка» можно отнести к элементам брендбука. Пол в этих супермаркетах имеет необычный узор, оформленный хаотично. Если бы это было просто ошибкой при укладке плитки, то можно было бы списать это на случайность. Но такой дизайн можно увидеть не только в одном магазине, а практически во всех. И это наводит на мысль, что замысел был осознанным.

Автор фото: bdos

Некоторые называют этот пол «сумасшедшим», «пьяным» или «безумным». Несколько лет назад был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что такой дизайн действительно увеличивает продажи. Покупатели совершали больше покупок, которые изначально не планировали. Просто люди чаще отводили взгляд от пола на полки с товарами. Этот необычный пол привлекал и удивлял покупателей.

Однако, некоторым клиентам он мог показаться слишком необычным и вызывать неприятные ощущения, головокружение и даже тошноту. Это могло отвратить их от последующего посещения магазина и, в результате, уменьшить поток постоянных клиентов. Поэтому сеть магазинов «Пятёрочка» решила не продолжать эксперимент и сохранить необычный пол только в уже открытых магазинах.

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