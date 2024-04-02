Новости России
· Ульяна Сенько

Чистка без соды: химик дал совет, как отмыть чайники от накипи: легко и эффективно

Чистка без соды: химик дал совет, как отмыть чайники от накипи: легко и эффективно

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Образование накипи в чайнике — распространенная проблема, связанная с превращением растворенных в воде гидрокарбонатов в нерастворимые соединения при нагревании.

Андрей Дорохов, эксперт в области химии, предлагает эффективные способы очистки чайника от накипи, основанные на принципах химического взаимодействия.

Хотя пищевая сода и сладкие газированные напитки часто упоминаются как средства для борьбы с накипью, они неэффективны, поскольку не создают необходимую кислотную среду. Дорохов подчеркивает, что ключ к успешному удалению накипи — использование кислотных растворов.

Уксус — одно из популярных средств, но его применение требует осторожности из-за возможности повреждения металлических элементов чайника. В качестве более безопасной и эффективной альтернативы химик рекомендует лимонную кислоту, которая эффективно растворяет накипь и безопасна для большинства материалов чайников.

Для оптимального результата можно использовать смесь лимонной и молочной кислот, которая усиливает растворяющий эффект и делает процесс очистки более эффективным.

Эти советы помогут сохранить ваш чайник чистым и продлить его службу, обеспечивая при этом безопасность и эффективность использования.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

19 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

рейтинг средств против тараканов

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

стоимость дизайна каталога в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

4 часа назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

22 часа назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Лонгриды
2 дня назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

48 минут назад

Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 маршрутов

Интересное в Казани

21 час назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани 2 иномарки столкнулись на Вознесенском тракте

Новости Татарстана

5 часов назад

Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды
Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Новости Татарстана
2 часа назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Новости Татарстана

21 час назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

21 час назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Новости Татарстана

21 час назад

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше