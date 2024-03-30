Новости России
· Алина Алмакаева

Чистка без соды: химик дал совет, как чистить чайники от накипи: просто и эффективно

Чистка без соды: химик дал совет, как чистить чайники от накипи: просто и эффективно

Подписаться в Telegram

Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь образуется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые вещества и оседают на внутренних стенках чайника. Пищевая сода создает щелочную среду, которая не способна уничтожить накипь, также как и сладкие газированные напитки, которые порой рекомендуют для этой цели.

Для эффективной очистки чайника необходимо использовать кислотную среду. Специалист рекомендует применять уксус, однако стоит помнить, что он может повредить металлическое покрытие внутри чайника.

Наиболее действенным средством для удаления накипи, по мнению эксперта, является лимонная кислота в чистом виде или смесь лимонной и молочной кислот. Эти кислоты создают кислотную среду, способную разрушить накипь без вреда для чайника.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

компания от тараканов москва

Лонгриды

день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Интересное в Казани

3 дня назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога

ремонт ноутбуков цены в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Казани

день назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Новости Казани

21 час назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

день назад

Лавров рассказал, кто будет приглашен на саммит БРИКС в Казани
Лонгриды
день назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Казани

21 час назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

23 часа назад

На содержание фонтанов в Казани направят 25 млн рублей
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
2 дня назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль

Новости Татарстана

23 часа назад

Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год
Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»