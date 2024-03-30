Чистка без соды: химик дал совет, как чистить чайники от накипи: просто и эффективно

Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь образуется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые вещества и оседают на внутренних стенках чайника. Пищевая сода создает щелочную среду, которая не способна уничтожить накипь, также как и сладкие газированные напитки, которые порой рекомендуют для этой цели.

Для эффективной очистки чайника необходимо использовать кислотную среду. Специалист рекомендует применять уксус, однако стоит помнить, что он может повредить металлическое покрытие внутри чайника.

Наиболее действенным средством для удаления накипи, по мнению эксперта, является лимонная кислота в чистом виде или смесь лимонной и молочной кислот. Эти кислоты создают кислотную среду, способную разрушить накипь без вреда для чайника.