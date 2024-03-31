Чистка без соды: химик дал совет, как чистить чайники от накипи: легко и эффективно

Химик Андрей Дорохов объясняет, что налет образуется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на внутренних стенках чайника.



Пищевая сода создает щелочную среду, которая не способна растворить налет. То же самое касается и сладких газированных напитков, которые иногда рекомендуют для удаления налета.



Для эффективной очистки чайника необходимо создать кислотную среду. Эксперт советует использовать уксус, но следует учитывать, что он может повредить металлическое покрытие внутри чайника.Наиболее эффективным средством для удаления налета, по мнению специалиста, является лимонная кислота в чистом виде или смесь лимонной и молочной кислот. Эти кислоты создают кислотную среду, которая способна растворить налет без вреда для чайника.